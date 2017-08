Polícia na França prende suspeito de atropelar soldados em ataque

Autoridades da França prenderam nesta quarta-feira um homem suspeito de lançar um carro contra um grupo de soldados em um subúrbio da capital francesa, disseram policiais. A notícia potencialmente acaba com a caçada, no caso tratado por promotores como um ato de terrorismo.

O homem foi detido em uma rodovia ao norte de Paris, após a polícia localizar e perseguir o carro usado no ataque nesta manhã, segundo um oficial da polícia. O suspeito tentou fugir e foi baleado durante a prisão, mas está vivo, acrescentou a fonte.

No ataque, uma pessoa ao volante de uma BMW esperou perto de um quartel local e realizou uma emboscada, por volta das 8h (hora local). O ataque ocorreu quando cerca de dez soldados andavam rumo a seus veículos para começar sua patrulha, disse Patrick Balkany, prefeito local do subúrbio de Levallois-Perret. O motorista acelerou para lançar o carro contra os policiais, segundo o ministro do Interior francês, Gerard Collomb. “Nós sabemos que foi um ato deliberado, não foi um acidente”, disse a autoridade na televisão francesa.