Polícia espanhola está atrás de dois suspeitos de ataque

A polícia espanhola está atrás de dois suspeitos de cometerem um ataque terrorista em Barcelona, perto das 17 horas local (13h de Brasília), mas ainda não confirmou a motivação do atentado.

A polícia catalã divulgou a fotografia de um dos envolvidos no atentado de Barcelona, de acordo com o jornal El País. A publicação descreveu o indivíduo com cerca de 1,70 metro de altura como o responsável pelo aluguel da van que atropelou dezenas de pessoas no centro de Barcelona, na Espanha. Seu nome seria Driss Oukabir Soprano e ele vestia uma camiseta branca com listras azuis.

LEIA TAMBÉM: Trump condena ataque e pede que espanhóis sejam resistentes

Pelo relato da polícia feito ao jornal, depois do atropelamento, o terrorista deixou o veículo e realizou alguns disparos durante a fuga. O periódico informa ainda que suas contas nas redes sociais estão sendo investigadas na tentativa de obter pistas sobre possíveis cúmplices, pois não se sabe ainda se a pessoa identificada agiu sozinha.