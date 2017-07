Polícia dos EUA evacua estação de trem em NY devido a pacote suspeito

A estação de metrô World Trade Center foi evacuada e o esquadrão antibombas do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) foi chamado para investigar um “pacote suspeito” encontrado em um trem da rede Port Authority Trans-Hudson (PATH) na tarde deste domingo. O pacote, no entanto, foi “considerado seguro”, de acordo com o NYPD, em seu perfil oficial no Twitter.

Também utilizando a rede social, a PATH afirmou que, devido à atividade da polícia, o serviço dentro e fora da estação foi suspenso e que os passageiros deveriam evitar o local, se possível. No entanto, pouco tempo depois da confirmação do NYPD de que o pacote não apresentava ameaça à segurança dos cidadãos, a PATH informou que a estação já havia voltado a funcionar normalmente.

