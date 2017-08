Polícia diz que líder do ataque de Barcelona segue foragido

As autoridades da Espanha intensificaram no sábado, 19, a busca pelo suposto líder de uma célula terrorista islâmica que arquitetou os ataques com vans em Barcelona e Cambrils. Pela madrugada, a polícia catalã recuou e disse que o responsável pelo atropelamento e principal membro do grupo não havia sido morto por forças de segurança na madrugada anterior.

A polícia crê que um dos principais suspeitos dos ataques, o marroquino Younes Abouyaaquoub, de 22 anos, segue foragido. O nome dele aparece em uma lista de suspeitos emitida na Espanha e na França, segundo fontes de segurança que falaram à Associated Press em condição de anonimato.

Foto: Reprodução / Twitter

De acordo com uma fonte policial francesa, a Espanha suspeita que o marroquino possa ter cruzado a fronteira ao norte com uma van alugada.