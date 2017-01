Polícia de Israel interroga Netanyahu por receber presentes ilegais

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está sendo interrogado pela polícia israelense, que investiga uma possível violação à lei por parte do premiê ao receber presentes de empresários, segundo informações do jornal britânico The Guardian.

A interrogação sob cautela está ocorrendo na residência oficial de Netanyahu, em Jerusalém. Segundo a publicação, a equipe policial não falou com os jornalistas e relatórios indicam que o processo pode durar várias horas.

Netanyahu negou qualquer irregularidade em relação a uma investigação de meses de duração sobre os presentes recebidos por ele e por seus familiares. A imprensa israelense afirmou que a polícia está investigando o valor dos presentes recebidos pelo primeiro-ministro.

Nesta segunda-feira, durante uma reunião do partido Likud, ao qual é filiado, no Knesset (parlamento), Netanyahu disse que “nada vai acontecer, porque não há nada. A imprensa continuará fazendo alegações selvagens e nós continuaremos conduzindo o estado de Israel”.

Caso as acusações sejam confirmadas, o primeiro-ministro pode ser acusado de “abuso de confiança”. A imprensa também fala de um segundo caso que pode trazer à tona acusações mais graves de corrupção, mas detalhes ainda não foram divulgados.

