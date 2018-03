Polícia alemã detém ex-líder da Catalunha Carles Puigdemont

Foto: Adelais Domènech / Creative Commons

O ex-presidente regional da Catalunha Carles Puigdemont foi detido hoje pela polícia alemã enquanto cruzava a fronteira do país com a Dinamarca. Puigdemont viaja de volta à Bélgica, onde permanecia desde outubro do ano passado, após o plebiscito que reivindicava a independência da Catalunha.

A polícia do norte do estado de Schleswig-Holstein afirmou que o ex-líder catalão está sob sua custódia.

Na sexta-feira passada, um juiz do Tribunal Supremo da Espanha expediu uma ordem internacional de prisão contra Puigdemont e outros cinco políticos que lutavam pelo movimento separatista catalão. Fonte: Associated Press.