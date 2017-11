Plano tributário do Senado dos EUA adia corte para empresas para 2019

O plano de reforma tributária elaborado pelos senadores republicanos, propõe duas mudanças centrais em relação à proposta dos deputados do partido: o tributo corporativo seria cortado para 20% somente a partir de 2019 e as sete faixas de imposto de renda seriam mantidas, com a taxa superior sendo de 38,5%, que se aplicaria a indivíduos que ganhassem US$ 500 mil ou mais por ano ou a famílias com ganhos superiores ou iguais a US$ 1 milhão por ano, de acordo com o senador John Hoeven (Dakota do Norte).

A dedução de impostos estaduais e municipais é cortada por inteiro no plano, enquanto a dedução dos juros hipotecários é preservada para empréstimos para imóveis de até US$ 1 milhão, o que já ocorre com a legislação vigente. Na medida da Câmara, o valor havia caído para US$ 500 mil.

LEIA TAMBÉM: Maduro diz que não houve fraude nas eleições estaduais da Venezuela

Os senadores republicanos também se recusaram a revogar a obrigação de que as pessoas comprem seguro-saúde em troca de não pagarem uma penalidade, o que ocorre devido ao Obamacare. Esse passo, caso tivesse sido dado, poderia arrecadar centenas de milhões de dólares, mas seria passível de controvérsias.