Plano de senador para aprovar reforma na saúde ganha apoio de lideranças nos EUA

Lideranças do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos, em uma tentativa de salvar a reforma na saúde, têm considerado seriamente a proposta do senador Ted Cruz, do Texas, de permitir que as seguradoras que vendem planos que estão de acordo com a legislação atual também possam oferecer apólices que não cumprem as normas hoje em vigor.

A ideia, também apoiada pelo senador Mike Lee, de Utah, permitiria que as seguradoras vendessem planos mais baratos e menos abrangentes, provavelmente comprados por pessoas mais saudáveis. Essas opções poderiam cobrar mais das pessoas com doenças preexistentes e possivelmente até negar cobertura integral.

LEIA TAMBÉM: Secretário dos EUA diz que Coreia do Norte é um perigo 'claro e presente'

Líder da maioria no Senado, Mitch McConnell pediu que a entidade apartidária Escritório para o Orçamento Congressual analisasse o impacto sobre o orçamento federal e sobre a cobertura de seguros-saúde, segundo assessores republicanos no Senado. É um sinal de que as lideranças de fato contemplam adotar a medida.