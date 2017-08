Peru recebe evidência de envolvimento de Fujimori no caso Odebrecht

O Ministério Público do Peru disse hoje que recebeu de autoridades brasileiras uma nota encontrada no celular de Marcelo Odebrecht que evidencia o apoio da construtora a Keiko Fujimori, ex-candidata presidencial e atual líder do maior partido da oposição peruana no Parlamento.

O Ministério Público do país vizinho disse em um comunicado que enviou a informação para as autoridades competentes.

Até o momento, Fujimori não está envolvida nas investigações sobre o pagamento de propinas da Odebrecht no Peru, mas é investigada em outros casos por lavagem de dinheiro e recebimento de montantes de pessoas que negam ter contribuído para a sua campanha presidencial em 2011.