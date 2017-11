Peru investiga ex-presidente Toledo por receber propina da Camargo Corrêa

A Procuradoria Geral do Peru está investigando o ex-presidente Alejandro Toledo por supostamente ter recebido pelo menos US$ 3,9 milhões em propina da Camargo Corrêa pela construção de uma rodovia. Toledo, que governou o país entre 2001 e 2006, já é investigado por ter recebido US$ 20 milhões da Odebrecht.

De acordo com os procuradores, a Camargo Corrêa teria pago a propina a Toledo por meio de uma offshore, com o dinheiro indo parar na conta de um amigo do ex-presidente. A Associated Press tentou contatar a construtora e Toledo, mas não obteve sucesso. No passado, o peruano negou ter recebido pagamentos ilegais.

O Peru está tentando a extradição de Toledo dos Estados Unidos por causa do caso relacionado à Odebrecht. Em fevereiro, o presidente Pedro Pablo Kuczynski pediu a Donald Trump que deportasse o Toledo.