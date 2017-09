Peña Nieto diz que número de mortos após terremoto no México subiu para 61

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, decretou três dias de luto e disse que o número de mortos de um forte terremoto que atingiu a costa sul do país subiu para 61. De acordo com ele, 45 pessoas morreram no Estado de Oaxaca, 12, em Chiapas e quatro, em Tabasco.

A cidade de Juchitan, em Oaxaca, foi a mais atingida, com 36 mortes, além do desabamento de diversos edifícios, incluindo o hospital e parte da prefeitura. Em um discurso televisionado na noite desta sexta-feira, Peña Nieto comentou que, depois de visitar Juchitan e se encontrar com os moradores em meio aos escombros, prometeu que o governo ajudaria a reconstruir o município e pediu solidariedade.

Peña Nieto disse que “o poder desse terremoto foi devastador”, mas afirmou que a resposta dos mexicanos “será maior”. Fonte: Associated Press.