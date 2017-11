Pedi aos países asiáticos que isolem a Coreia do Norte, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que pediu aos líderes dos países asiáticos, incluindo a China, que isolem a Coreia do Norte.

“A ameaça nuclear da Coreia do Norte requer medidas urgentes”, afirmou o presidente americano, no primeiro comunicado em solo dos EUA após a volta da visita de quase duas semanas à Ásia.

LEIA TAMBÉM: Não há planos para demitir conselheiro especial Mueller, diz porta-voz dos EUA

De acordo com Trump, até mesmo o presidente da China, Xi Jinping, reconheceu que a Coreia do Norte é uma “ameaça” também para Pequim, principal aliada do regime comunista. “Todas as opções para lidar com a Coreia do Norte continuam sobre a mesa”, reafirmou.