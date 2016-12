Os passageiros de um voo da Líbia que foi sequestrado e desviado para Malta deixaram a ilha do Mediterrâneo neste sábado. A Afriqiyah Airways enviou um avião a Malta para levar de volta à Líbia mais de 100 passageiros. O ministro do Interior de Malta, Carmelo Abela, disse que os passageiros foram entrevistados pela polícia antes de deixar o país.

Os dois sequestradores líbios desviaram o voo doméstico na sexta-feira para buscar asilo na Europa e criar um novo partido político em homenagem ao ex-ditador Muamar Kadafi, segundo autoridades. Após horas de negociação, os sequestradores se renderam pacificamente, permitindo a liberação das 117 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulação. O avião sequestrado, um Airbus A320 da Afriqiyah Airways, partiu de Sabha e tinha como destino Trípoli.

A polícia disse que os sequestradores, que ameaçaram explodir a aeronave com granadas de mão, provavelmente seriam indiciados neste sábado. No entanto, policiais afirmaram que data e horário ainda não tinham sido marcados e que a investigação está em andamento.

A aeronave sequestrada continuava na pista do aeroporto internacional de Malta, vigiada pelas forças armadas do país. Fonte: Associated Press