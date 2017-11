Partido Social-Democrata pode ainda negociar coalizão com Merkel na Alemanha

Aumenta a pressão dentro do Partido Social-Democrata (SPD, na sigla em alemão) para que pelo menos seja discutida a possibilidade de formar um novo governo com o grupo conservador da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. O líder do SPD, Martin Schulz, descartou retornar à “grande coalizão” atual liderada por Merkel, após um resultado desastroso na eleição de setembro, mesmo após o fracasso das conversas dela com outros dois partidos para a formação de uma coalizão.

Caso nenhum dos lados mude de ideia, as opções são um governo de minoria, algo nunca antes tentado no país, ou novas eleições. Merkel já se mostrou reticente quanto à possibilidade de comandar um governo minoritário.

LEIA TAMBÉM: EUA dizem apoiar Espanha em esforço para impedir independência da Catalunha

Schulz se reúne nesta quinta-feira com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, que tem pedido aos políticos do país a busca de uma solução.