Parlamento do Irã aprova 16 dos 17 ministros propostos por presidente reeleito

Teerã, 20 (AE) – Parlamentares iranianos aprovaram neste domingo 16 das 17 indicações do presidente reeleito Hassan Rouhani. Entre os nomes avalizados está o do primeiro ministro da Defesa em 25 anos que não é ligado à linha-dura Guarda Revolucionária no país.

O presidente do Parlamento, Ali Larijani, disse que entre os nomes aprovados está o ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, que negociou o acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. Ele obteve 236 votos favoráveis. O ministro do Petróleo, Began Zanganeh, teve apoio de 230 dos 288 parlamentares que votaram. O Parlamento tem 290 cadeiras.

O maior número de votos foi para o general Ami Hatami para ministro da Defesa, com 261. A nomeação dele indica que o moderado Rouhani e o Legislativo continuam com uma postura pragmática para controlar as tensões entre o Irã e outras potências mundiais.