Parlamento da Catalunha elege líder separatista

Torrent deve decidir qual candidato tentará formar um governo na região até o final do mês. Os dois partidos pró-independência no Parlamento apoiam a candidatura como presidente regional de Carles Puigdmont, que é considerado fugitivo pelo governo central espanhol, após declarar a independência da Catalunha ano passado. Ele reside atualmente em Bruxelas.

Na abertura da sessão parlamentar na Catalunha, os partidos a favor da secessão usaram sua pequena margem de maioria para eleger Torrent. Ele agora deve liderar o comitê governamental que tem como tarefa decidir quais questões são debatidas e votadas no Parlamento.

O Parlamento da Catalunha elegeu como líder Roger Torrent, do partido de esquerda ERC, a favor da separação da região autônoma do governo central.

Primeiro, Puigdemont precisa da aprovação do comitê liderado por Torrent para se tornar um candidato oficial e ser eleito como novo presidente regional. No entanto, o governo central da Espanha prometeu impedir esta possibilidade. Fonte: Associated Press.