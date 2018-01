Parlamento catalão se reúne para discutir futuro governo

O novo Parlamento da Catalunha começou a se reunir nesta quarta-feira em meio a questões sobre o papel que políticos refugiados e encarcerados terão na maioria separatista da Casa e no futuro governo regional.

O líder catalão deposto Carles Puigdemont, que fugiu para a Bélgica em outubro depois de uma fracassada tentativa de secessão da Catalunha, quer retomar seu antigo posto. Mas ele estará sujeito à prisão se retornar para a Espanha e enfrentará questões legais se for nomeado à distância pela assembleia regional.

Em mensagem no Twitter, Puigdemont criticou hoje as autoridades espanholas, dizendo que “elas entendem apenas sobre medo, violência e imposição” e prometeu restabelecer seu antigo gabinete como governo legítimo. “Mostraremos (a Madri) que não há nada que possa dobrar o espírito do povo livre”, disse na rede social.