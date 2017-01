Papa pede que sejam tomadas medidas para proteger imigrantes

O papa Francisco pediu neste domingo que sejam tomadas “todas as medidas possíveis” para proteger os jovens refugiados, um dia depois do último naufrágio de imigrantes no mar Mediterrâneo.

O pedido do papa foi feito neste domingo, que marca o Dia Mundial dos Imigrantes no calendário da igreja.

A guarda costeira italiana disse que apenas quatro pessoas sobreviveram depois que um barco com imigrantes afundou na costa da Líbia no sábado. Estima-se que 100 pessoas estavam a bordo e apenas oito corpos foram recuperados. Os esforços de busca e recuperação continuaram neste domingo.

Em sua bênção de domingo à tarde, Francisco lembrou que o tema deste ano no dia do imigrante diz respeito à vulnerabilidade dos jovens imigrantes, “irmãos que muitas vezes fogem de casa sozinhos e enfrentam tantos perigos”, disse o papa.

“Devemos adotar todas as medidas possíveis para garantir aos jovens imigrantes proteção e defesa, bem como integração”, acrescentou. Fonte: Associated Press

