Papa Francisco pede fim da violência na Venezuela e se solidariza com vítimas

“Eu direciono minhas orações a esta querida nação e expresso minha solidariedade com as famílias que perderam seus filhos nos protestos. Apelo para o fim da violência e para uma solução pacífica e democrática para a crise”, disse o Papa.

Francisco liderou milhares de pessoas em uma oração pela Venezuela no domingo, lembrando que o país vai comemorar aniversário de sua independência na próxima quarta-feira (05).

O Papa Francisco pediu o fim dos violentos protestos anti-governo na Venezuela e expressou solidariedade com as famílias dos mortos.

Pelo menos 80 pessoas foram mortas desde que os protestos contra o governo entraram em erupção há três meses.

O Vaticano patrocinou um diálogo no ano passado que falhou. Recentemente, os bispos venezuelanos viajaram para o Vaticano e informaram Francisco sobre suas críticas à inclinação autoritária do presidente Nicolas Maduro. Fonte: Associated Press.

