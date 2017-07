Papa Francisco decide não renovar mandato de chefe de doutrina conservador

O Papa Francisco decidiu não renovar o mandato do conservador chefe da doutrina do Vaticano, o cardeal alemão Gerhard Mueller. Em um breve comunicado divulgado neste sábado, o Vaticano disse que o Papa Francisco agradeceu Mueller pelo seu trabalho. O turno de cinco anos de Mueller termina neste fim de semana. Ele completa 70 anos em dezembro. A idade normal de aposentadoria para bispos é de 75 anos.

O Papa poderia tê-lo mantido no cargo, mas optou por não fazê-lo. Os dois divergiram recentemente sobre a postura de Francisco de permitir que os católicos que se casaram pela segunda vez no civil pudessem aceitar a comunhão. Mueller insistia que eles não podem aceitar comunhão, dada a regra da igreja sobre a indissolubilidade do casamento. Francisco escolheu como substituto de Mueller o monsenhor jesuíta Luis Ladaria Ferrer. Fonte: Associated Press.

