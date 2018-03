Países rebatem acusação de terem originado substância usada contra agente russo

A República Checa, a Eslováquia e a Suécia rejeitaram sugestão feita por uma porta-voz russa de que o agente nervoso que envenenou um antigo agente duplo e sua filha pode ter tido origem em seus países.

A reivindicação foi feita sábado pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que disse a uma rede de tv que a República Tcheca, a Eslováquia, Reino Unido ou a Suécia eram provavelmente fontes do agente nervoso.

A ministra sueca das Relações Exteriores, Margot Wallstrom, declarou por meio do Twitter que “rejeita veementemente a acusação inaceitável e infundada”, acrescentando que “a Rússia deveria responder às questões feitas pelo Reino Unido”. O ministro das Relações Exteriores da República Checa, Martin Stropnicky, chamou a insinuação de “acusação absurda”.

O Reino Unido culpa a Rússia pelo ataque do agente nervoso contra Sergei Skripal e sua filha, que foram encontrados inconscientes no dia 04 de março na cidade inglesa de Salisbury, e permanecem em estado crítico. Fonte: Associated Press.