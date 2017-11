Pahor vence segundo turno e é reeleito presidente da Eslovênia

O presidente da Eslovênia, Borut Pahor, foi reeleito hoje para um segundo mandato, após disputar o segundo turno contra um ex-comediante que agora é prefeito da cidade de Kamnik, no norte do país.

Pahor, de 54 anos, é um político veterano conhecido como “Rei do Instagram”, por seu uso frequente da rede social. Ele derrotou Marjan Sarec, com 53% dos votos contra 46%, de acordo com resultados preliminares da eleição.

Serec aceitou a derrota e parabenizou Pahor, mas disse que seu sucesso como um relativo novato na política mostrou que os eslovenos querem mudança. Fonte: Associated Press.