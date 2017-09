Oposição votará contra projeto de lei do Brexit se não houver emendas

O partido trabalhista do Reino Unido irá votar contra o projeto de lei elaborado pelo governo que versa sobre a saída do país da União Europeia, caso o texto não traga mudanças essenciais que garantam os direitos dos cidadãos. A informação foi publicada pela imprensa britânica nesta terça-feira.

De acordo com o jornal Financial Times, o partido trabalhista não tem membros do parlamento suficientes para barrar a legislação, mas o voto contrário tem importante significado político por causa da mensagem que envia aos eleitores sobre a mudança de abordagem dos trabalhistas sobre o Brexit. A segunda leitura do projeto de lei começará na quinta-feira (7).

“O partido trabalhista respeita a decisão democrática de deixar a União Europeia, votou por acionar o Artigo 50 e apoia um Brexit sem tarifa para acessar o mercado único europeu. Mas, como democratas, não podemos aprovar um projeto sem emendas que daria o poder do parlamento a ministros do governo para que eles acabem com os direitos dos trabalhadores e reduzam a proteção para consumidores e o meio ambiente”, disse um porta-voz do partido ao Financial Times.