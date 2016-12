O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira uma resolução que exige que Israel pare de construir colônias em territórios palestinos. A decisão histórica só foi possível após o governo Obama se abster de votar a medida, fazendo com que o voto fosse aprovado por 14 dos 15 membros do Conselho.

A resolução diz que os assentamentos de Israel em terras que os palestinos querem incluir no seu futuro Estado “não têm validade legal” e exige que o país dê um fim nessas atividades. Uma salva de aplausos irrompeu na sala do Conselho depois que a embaixadora dos EUA, Samantha Power, permitiu que a resolução passasse.

A decisão de se abster da votação do Conselho é uma das maiores repreensões feita pelos americanos a Israel na história recente, e poderá ter desdobramentos significativos para o Estado judeu. Ao deixar passar a resolução, o governo Obama ignorou as exigências do presidente eleito Donald Trump de que os EUA exercessem seu poder de veto. Dada a oposição mundial aos assentamentos, a ação será quase impossível de reverter.

A maior parte dos países está unida em oposição à construção de colônias judaicas em terras que Israel tomou na guerra no Oriente Médio em 1967. O principal obstáculo na aprovação da resolução eram os EUA, que considera os assentamentos ilegítimos, mas vinha usando seu poder de veto como membro permanente do Conselho de Segurança para bloquear a decisão, dizendo que as disputas entre Israel e Palestina deveriam ser solucionadas por meio de negociações. Fonte: Associated Press.