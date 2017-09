ONU condena teste Nuclear da Coreia do Norte

A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou o teste nuclear conduzido nesta madrugada pela Coreia do Norte, dizendo que a ação é “profundamente desestabilizadora para a segurança regional” e viola as obrigações internacionais do país.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou seu pedido para que o regime norte-coreano “cesse tais atos e cumpra com suas obrigações internacionais sob as resoluções do Conselho de Segurança”, em um comunicado emitido no site da organização.

No nota, a ONU lembra que, de acordo com resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança, a Coreia do Norte não pode conduzir testes nucleares e deve abandonar todas as armas do gênero, bem como programas nucleares existentes, “de uma maneira irreversível, verificável e completa”.