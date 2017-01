ONU apoia esforço de Rússia e Turquia para encerrar violência na Síria

O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou neste sábado uma resolução apoiando os esforços da Rússia e da Turquia para encerrar a violência na Síria, que entra em seu sexto ano.

A resolução pede por uma entrega de ajuda humanitária “rápida, ordenada e sem obstáculos”, bem como apoia o encontro entre representantes do governo de Bashar Assad e dos grupos de oposição, que deve acontecer no fim de janeiro, em Astana, capital do Casaquistão.

Ao longo do dia, as nações ocidentais trabalharam para mudar alguns pontos da proposta de resolução apresentada pela Rússia e pela Turquia. Entre os trechos que foram modificados, estão aquele que elogiaria o cessar-fogo negociado por Moscou e Ancara. O trecho que dizia que a reunião de Astana era “um importante passo antes do retorno das negociações sob os auspícios das Nações Unidas” também foi removido. Fonte: Associated Press.