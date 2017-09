Olho do Irma deixa a Flórida e está na Geórgia, que já registra duas mortes

O olho da tempestade tropical Irma deixou a Flórida com ventos de 85 quilômetros por hora e está, agora, no Estado da Geórgia, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A previsão é de que a tormenta vá para o noroeste do Estado na manhã de terça-feira e, depois, mude para o Alabama.

Alguns avisos, mas não todos, de tempestade foram interrompidos na Flórida, apesar de previsões de que o Irma atinja o oeste do Estado e a Carolina do Sul. Alabama, Carolina do Sul e o norte da Geórgia devem receber de 7 a 15 centímetros de chuva, com alguns pontos atingindo os 25 centímetros. O norte do Mississippi e o sul do Tennessee, assim como partes da Carolina do Norte, preveem receber de 5 a 10 centímetros de chuva.

Com a chegada do Irma na Geórgia, autoridades do Estado confirmaram duas mortes devido à tempestade até o momento. A primeira teria sido Sandy Springs, no norte da cidade de Atlanta. Já a segunda vítima foi um homem de 62 anos, que usava uma escada para subir em um galpão na manhã desta segunda-feira. A identidade do homem não foi confirmada. Fonte: Associated Press.