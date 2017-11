Obama tentou aproximação, mas ele tinha zero química com Putin, diz Trump

Trump está no Vietnã, onde se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nos bastidores da cúpula dos membros da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

Em uma série de tuítes, Trump defendeu que ter um bom relacionamento com a Rússia “é uma coisa boa”, diferentemente do que pregam “os inimigos e tolos”.

De acordo com o presidente americano, os dois conversaram sobre as crises na Síria e na Coreia do Norte.

Sobre Pyongyang, Trump rebateu as críticas do ministério de Relações Exteriores, que o chamou mais cedo de “velho lunático”. “Por que Kim Jong-un me ofende chamando-me de ‘velho’ se eu nunca o chamei de pequeninho e gordo? Oh, bem, eu até tento ser amigo dele – e talvez um dia isso vai acontecer”, ironizou o presidente americano. (Mateus Fagundes – mateus.fagundes@estadao.com)

LEIA TAMBÉM: Cristina Kirchner vence eleições primárias em Buenos Aires em votação apertada