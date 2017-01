Número de novos imigrantes na Alemanha diminui para 280 mil em 2016

O Ministério do Interior da Alemanha disse nesta quarta-feira que cerca de 280 mil novos requerentes de asilo chegaram ao país no ano passado, número bem abaixo do registrado em 2015, quando 890 mil requerentes de asilo chegaram ao país.

As chegadas declinaram acentuadamente diante do encerramento da rota dos imigrantes em março e o subsequente acordo entre a União Europeia e a Turquia no sentido de reduzir o fluxo através do Mar Egeu para a Turquia.

Os pedidos de asilo têm ficado muito aquém das chegadas e muitas pessoas que chegaram na Alemanha em 2015 aplicaram os pedidos apenas no ano passado.

Os números divulgados na quarta-feira mostraram que 745.545 pedidos formais de asilo foram feitos no ano passado, 268.869 a mais do que em 2015. Fonte: Associated Press.