Número de mortos em terremoto na fronteira entre Irã e Iraque supera 330

Subiu para mais de 330 o número de mortos por um violento terremoto de magnitude 7,3 que atingiu a região fronteiriça entre Irã e Iraque, informaram autoridades nesta segunda-feira. A província de Kermanshah, no oeste iraniano, foi a mais atingida, com 328 mortos, segundo a agência de notícias estatal. No Iraque, foram ao menos sete mortes confirmadas.

A televisão estatal iraniana disse que 3.950 pessoas ficaram feridas. O tremor atingiu uma área rural e montanhosa. No Iraque, foram confirmadas sete mortes e 535 pessoas ficaram feridas, todas no norte do país, na região semiautônoma do Curdistão, de acordo com o Ministério do Interior em Bagdá.

LEIA TAMBÉM: No Twitter, Trump defende pena de morte para suposto autor de ataque em NY

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 23,2 quilômetros e teve como epicentro uma área 31 quilômetros distante da cidade de Halabja, no leste iraquiano. Mais de 100 tremores secundários ocorreram.