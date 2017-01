Novo secretário-geral da ONU pede esforços para evitar guerras e sustentar a paz

O novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, pediu ao mundo que pare de se concentrar em responder a conflitos e busque mais evitar a guerra e sustentar a paz. Em seu primeiro discurso no Conselho de Segurança após assumir o comando da ONU em 1º de janeiro, Guterres disse que a multiplicação de conflitos e os custos humanos e econômicos demandam uma nova abordagem, na qual é crucial “traduzir os alertas iniciais em ações rápidas”.

A autoridade disse, porém, que já se mostrou muito difícil persuadir os tomadores de decisão nacionais e internacionais a fazer da prevenção uma prioridade, talvez porque “as câmeras de televisão não estejam lá quando uma crise é evitada”. Guterres pediu “um salto na diplomacia para a paz” em parceria com organizações regionais e a mobilização de autoridades religiosas, da sociedade civil e da comunidade de negócios.

O secretário-geral anunciou uma nova iniciativa para expandir a mediação na sede da ONU e fora dela e também pediu ao Conselho de Segurança que use mais as medidas da Carta da ONU para garantir a resolução pacífica de disputas. Segundo ele, ações preventivas são cruciais para evitar atrocidades em massa ou graves abusos contra os direitos humanos. Fonte: Associated Press.