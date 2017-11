Novo presidente assume, promete eleições e pede investimentos no Zimbábue

O novo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, assumiu nesta sexta-feira o cargo interinamente. Mnangagwa prometeu realizar eleições “democráticas” no próximo ano, como já estava planejado, e também pediu que estrangeiros invistam no país.

“Nós pedimos àqueles que nos puniram no passado que reconsiderem”, afirmou Mnangagwa. “Todo investimento estrangeiro estará seguro no Zimbábue”, prometeu. O político assume no lugar de Robert Mugabe, de 93 anos, que estava havia 37 no poder e havia ameaçado nacionalizar alguns setores lucrativos, como o de extração de diamantes. O novo presidente prometeu reembolsar fazendeiros que tiveram suas terras tomadas no governo Mugabe, o que provocou no passado condenação internacional e sanções ao Zimbábue, mas também disse que não há como reverter agora essas ações.

Mnangagwa assume o controle de um país do sul da África visto outrora como próspero, mas que atualmente luta com problemas como a falta de dinheiro e o alto desemprego. Ele também prometeu combater a corrupção, outro problema sério. “A cultura do governo precisa mudar, e muda agora.”