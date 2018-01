Novo líder de partido governista da África do Sul promete reprimir corrupção

O novo líder do partido governista da África do Sul Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), o ex-sindicalista Cyril Ramaphosa, se comprometeu neste sábado em reprimir a corrupção no país e disse que vai lutar para acabar com a contínua desigualdade que assola a nação.

“Bilhões de rands foram desviados ilegalmente para alguns indivíduos”, disse Ramaphosa, na abertura de uma conferência que comemora o 106º aniversário do partido.

Ramaphosa foi eleito em dezembro para liderar o partido mais antigo da África do Sul. Ele substitui na agremiação o presidente sul-africano, Jacob Zuma. Com isso, o ex-sindicalista se cacifa para ser indicado como líder do país em 2019.