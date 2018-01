Nos EUA, republicanos devem recuar de reforma de programas sociais e Obamacare

Os congressistas republicanos devem recuar das suas intenções de revisar programas sociais e desmantelar o Affordable Care Act (ACA), conhecido como Obamacare, devido a preocupações de que eles não consigam reunir apoio suficiente antes das eleições legislativas e para governadores deste ano.

Em vez disso, eles devem adotar uma agenda reduzida e focada em questões básicas, que incluem o financiamento do governo, a elevação do teto da dívida e um acordo sobre imigração.

No ano passado, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, citou planos ambiciosos para atacar os programas assistenciais que ele diz desencorajar os beneficiários a trabalhar. No entanto, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmou nos últimos dias que ele não tem interesse em gerar uma revisão partidária numa Casa onde os republicanos possuem uma maioria estreita de 51 a 49.