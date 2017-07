No Twitter, Trump diz que é hora de trabalhar de forma construtiva com a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou há pouco em sua conta no Twitter que “é hora de seguir adiante e trabalhar de forma construtiva com a Rússia”. No mesmo post, Trump disse que a negociação do cessar-fogo no sudeste da Síria, acordada com a Rússia e a Jordânia, “salvará vidas”.

Na série de posts feitos na manhã deste domingo, no entanto, Trump evitou comentar se ele aceitou ou não a declaração de Putin de que a Rússia não foi responsável por intromissões nas eleições norte-americanas de 2016.

Trump escreveu na rede social após retornar do encontro do G20 na Alemanha, durante o qual teve uma longa reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Disse que, na ocasião, “pressionou fortemente” Putin, duas vezes, sobre a intromissão do país nas eleições americanas, e que Putin “negou veemente” as conclusões das agências de inteligência dos EUA de que hackers e marqueteiros russos tentaram influenciar as eleições em favor de Trump.