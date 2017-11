Negociadores ainda estão longe de acordo em questões importantes do Nafta

Após cinco rodadas formais de renegociação do Tratado norte-americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), os negociadores permanecem distantes nas questões mais importantes do acordo, com as autoridades mexicanas e canadenses ainda tentando entender os detalhes das principais propostas dos Estados Unidos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A rodada de negociações que terminou nesta terça-feira deveria focar nos detalhes técnicos em vez de avanços em questões como requisitos para conteúdo automotivo regional e resolução de disputas. Mas os detalhes técnicos permanecem vagos na melhor das hipóteses, disseram as pessoas próximas às posições de negociação do México.

Embora as autoridades esperassem anunciar acordos sobre atualizações para o pacto de 23 anos, nenhum foi alcançado nesta rodada, em que cerca de 700 especialistas dos três países começaram a discutir na sexta-feira. O tratado está próximo de questões menores, como o alinhamento dos procedimentos aduaneiros e os requisitos sanitários. Mas os principais pontos de colapso permanecem nas demandas dos EUA para melhorar as regras de origem, nas quais as fontes dos produtos, principalmente automóveis e têxteis, são definidos de acordo com a porcentagem de seu valor.