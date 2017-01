“Não quero livre comércio, quero comércio justo”, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu em uma reunião com líderes executivos nesta manhã que irá dar “vantagens” e cortar impostos de forma maciça para as empresas que permanecerem no país, ao mesmo tempo em que pretende impor “substanciais” impostos fronteiriços sobre produtos de empresas que saírem.

“Eu não quero livre comércio, quero um comércio justo. Não temos livre comércio, somos os únicos que tornamos fácil entrar aqui, outros países não acreditam no que fazemos.Vendemos carros do Japão, mas ele tornam impossível vender nossos carros lá, por exemplo. Não é justo, nunca foi e não acredito que demoramos tanto para fazer isso”, declarou Trump.

Segundo o presidente, o objetivo da medida é trazer de volta os postos de trabalho para os EUA. “Uma companhia que quer demitir todos os funcionários do país e que pensa que irá vender seus produtos feitos no exterior para nós está muito enganada, isso não vai acontecer”, disse.

O republicano também prometeu cortar regulações “em 75%, talvez mais”, mas não especificou quais. Ele ainda prometeu cortar regulações de meio ambiente em pelo menos 70%.

Entre os presentes no evento, estavam Kevin Plank, da Under Armour, Elon Musk, da Tesla, Marilyn Hewson, da Lockheed Martin, e Mario Longhi da US Steel. O presidente sugeriu que gostaria de se encontrar com líderes empresariais todo trimestre.

