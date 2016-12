Moscou, 25 (AE) – O Ministério da Defesa russo afirmou que as equipes de resgate não veem sinal de nenhum sobrevivente na área do Mar Negro onde caiu um avião do país. O major-general Igor Konashenkov disse que “nenhum sobrevivente é visto” na área, que fica cerca de 1,5 quilômetro distante da costa.

O avião de passageiros Tu-154 tinha 92 pessoas a bordo e caiu minutos após decolar da cidade de Sochi. A aeronave, pertencente ao Ministério da Defesa russo, seguiria para a Síria e levava membros de um famoso coro do Exército russo para um concerto de fim de ano em uma base militar russa.

A causa do acidente ainda não está clara. Equipes de resgate já retiraram vários corpos e dezenas de embarcações, drones e mergulhadores trabalham para resgatar mais mortos. Fonte: Associated Press.