Não aceitamos a Coreia do Norte como um país de armas nucleares, diz Rússia

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta sexta-feira que o país não aceita uma “Coreia do Norte que possui armas nucleares”, alertando que “há uma quantidade enorme de retórica beligerante” em torno da questão, mas que Moscou espera uma resolução sensata, de acordo com informações da mídia estatal russa Interfax.

Ainda, segundo Lavrov, há um plano em conjunto da Rússia com a China para terminar com a crise da Coreia do Norte com o EUA, que envolveria o fim dos testes com mísseis pelo regime de Kim Jong Un e também a pausa dos exercícios militares de grande escala dos EUA e da Coreia do Sul.

O ministro também declarou que está preocupado com as declarações do governo de Washington sobre um ataque preventivo na Coreia do Norte e que a Rússia “fará seu melhor” para impedir que isso ocorra. “O risco de confronto militar entre os EUA e a Coreia do Norte está muito alto. Washington deveria tomar o primeiro passo em busca da reconciliação”, disse.