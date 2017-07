Na Polônia, Trump pede que Rússia que interrompa apoio a regimes hostis

Também pela primeira vez, Trump afirmou que os EUA vão honrar o Artigo 5 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que garante o compromisso de defesa mútua entre países membros. “Meu governo mostrou não apenas com palavras, mas com ações que defende fortemente o Artigo 5 da Otan”, disse. Por outro lado, ele voltou a criticar membros da aliança por não investirem dinheiro suficiente ou na velocidade ideal.

Apesar das críticas, o presidente enviou uma mensagem de unidade com a Europa. “O elo entre os EUA e a Europa é forte como sempre”, disse. “Deus abençoe nossos aliados. Deus abençoe a América”.(Marcelo Osakabe)

