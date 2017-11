Mugabe resiste a pressões e africanos se reunirão para discutir Zimbábue

Em prisão domiciliar após uma ação de militares, o presidente Robert Mugabe resiste a pressões para deixar o poder. Milhares de pessoas se reuniram na frente do gabinete presidencial após protestos terem tomado as principais ruas da capital.

A decisão de Mugabe de demitir seu vice e indicar a esposa para o posto foram o estopim de um processo que levou à ação militar.

LEIA TAMBÉM: Comitê de Finanças do Senado dos EUA aprova projeto de reforma tributária

A situação política do Zimbábue deve ser discutida nesta terça-feira, quando quatro países do bloco sul africano se reunirão em Angola. A cúpula da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral vai incluir os chefes de Estado da África do Sul, que mandou enviados para negociar com Mugabe uma saída dele do poder. Devem comparecer ainda os chefes de Estado da Angola, Tanzânia e Zâmbia.