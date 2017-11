Mugabe deverá enfrentar processo de impeachment, diz autoridade

Autoridade do partido do governo do Zimbábue informou que prosseguirá com o processo de impeachment do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe.

Lovemore Matuke disse à Associated Press: “A decisão do Comitê Central é válida até que eu seja avisado do contrário”.

Ele acrescentou que o discurso de Mugabe foi simplesmente surpreendente. “Não foi em linha com o que esperávamos. Tínhamos entendido que a sua renúncia iria acontecer, para evitar o constrangimento do impeachment. O exército está adotando sua própria rota e, como políticos, estamos tomando nossa própria rota, mas o objetivo final é garantir que ele vá, o que deveria ter feito nesta noite.”