Mnangagwa deve tomar posse da presidência do Zimbábue nesta 6ª feira

Emmerson Mnangagwa tomará posse como presidente do Zimbábue nesta sexta-feira, informou a emissora estatal do país, um dia após a renúncia de Robert Mugabe, que estava no poder desde 1980.

O partido governista ZANU-PF escolheu Mnangagwa, que é conhecido pelo apelido de Crocodilo, como sucessor de Mugabe, informou a ZBC, única emissora de televisão do país. Foi a mesma rede de TV, cerca de uma semana atrás, que informou que os militares haviam tomado o controle do governo e que a família de Mugabe estava em prisão domiciliar.

LEIA TAMBÉM: Parlamento regional aprova independência da Catalunha da Espanha

A demissão de Mnangagwa do posto de vice-presidente foi o estopim para a crise na nação do sul da África. A intervenção militar resultou em manifestações favoráveis à queda de Mugabe nas ruas, nos primeiros protestos livres no país em décadas. Mugabe tem 93 anos e era o mais velho chefe de Estado no mundo.