Mísseis norte-coreanos falham; Guam não corre perigo

Três mísseis de curta distância lançados pela Coreia do Norte falharam neste sábado, num golpe temporário à rápida expansão do programa de mísseis nucleares de Pyongyang, de acordo com autoridades militares dos Estados Unidos.

O gabinete presidencial da Coreia do Sul realizou uma reunião do conselho de segurança nacional para discutir o lançamento, que são os primeiros conhecidos desde julho, quando o norte testou um par de mísseis balísticos intercontinentais que analistas dizem poder alcançar os EUA.

Os últimos lançamentos aconteceram em meio a um exercício militar anual conjunto entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que o norte diz ser um ensaio de invasão.

LEIA TAMBÉM: Manifestação em Boston é engolida por movimento contrário e acaba mais cedo

A mídia estatal da Coreia do Norte disse mais cedo que o líder Kim Jong Un inspecionou uma operação especial de forças do exército do país que simulava ataques a ilhas sul-coreanas no que parece ser uma resposta aos treinamentos do sul. Fonte: Associated Press.