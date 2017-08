Mike Pence se encontrará com presidente da Colômbia

A visita do vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence à América Latina ocorre em meio à inquietação na Venezuela e à preocupação de países vimzinhos sobre uma possível intervenção militar. Pence planejou se encontrar com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, mais tarde neste domingo, no início de uma viagem de uma semana que possivelmente será dominada por conversas sobre a crise na Venezuela. Os Estados Unidos acusam o presidente venezuelano Nicolás Maduro de provocar protestos mortais na região.

Na Colômbia, Pence deve abordar os temas do comércio, investimento empresarial e dos laços entre as nações, incluindo o apoio dos EUA aos esforços de Bogotá para implementar seu acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Os americanos também provavelmente buscarão garantias de que a Colômbia está levando a questão da produção de drogas.