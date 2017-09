México: tremores secundários dificultam trabalho de assistência após terremoto

Aviões de carga do governo distribuíram suprimentos e militares começaram a entregar caixas de comida para sobreviventes de um terremoto que destruiu grande parte da cidade de Juchitan e matou ao menos 37 pessoas na região – mais da metade do total de mortes causadas pelo terremoto no país.

Algumas pessoas continuavam dormindo fora de suas casas, com medo de mais colapsos, já que as fortes réplicas continuaram a chocalhar a cidade, incluindo um tremor de magnitude 5,2 no início deste domingo. Alguns tremores levaram os trabalhadores que ofereciam assistência à população a suspender os esforços.

Autoridades locais disseram ter contado cerca de 800 réplicas de todos os tamanhos desde o grande terremoto da última quinta-feira, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos calculou quase 60 com uma magnitude de 4,5 ou superior.