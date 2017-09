México: Tempestade tropical Lidia perde força após causar cinco mortes

A tempestade tropical Lidia, já enfraquecida, percorreu a península da Baja California no México, depois de inundar ruas e casas em cidades turísticas e causar a morte de pelo menos cinco pessoas no país.

Os ventos máximos sustentados da tempestade Lidia caíram para 65 km/h, pouco acima do limite mínimo para uma tempestade tropical, à medida que o centro da tempestade passou por uma área pouco povoada da península, que abriga uma grande reserva natural, e voltou para as águas do Pacífico. A previsão era de que a tempestade perdesse mais força ao longo do dia. O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que a tempestade atingiu o oeste de La Paz, capital do Estado de Baja California Sur, na sexta-feira.

As autoridades disseram que o número de mortos ainda pode aumentar durante o fim de semana à medida que as equipes de emergência avaliam a destruição nos vilarejos da região. Uma pessoa foi considerada desaparecida, e transmissões de TV de redes locais mostraram veículos sendo arrastados em rios com água acima do nível normal.