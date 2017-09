México: Pena Nieto diz que segurança é prioridade de seu governo

O presidente do México, Enrique Pena Nieto, afirmou neste sábado que a segurança é a maior prioridade de seu governo em meio à crescente violência no país. Em seu discurso anual sobre o estado da união, Pena Nieto disse que houve progressos nos projetos de reforma educacional e infraestrutura, mas reconheceu que a onda de violência no país é a pior em muitos anos. “Recuperar a segurança pública é a maior demanda da população e a mais alta prioridade para o governo”, afirmou Pena Nieto, acrescentando que “todos os três níveis de governo devem fortalecer seus esforços”. “Ainda temos muito o que fazer.”

O presidente do México defendeu os esforços contra o crime de seu governo, dizendo que as autoridades “neutralizaram 108 dos 127 criminosos mais perigosos do México”. Contudo, nos primeiros seis meses de 2017, autoridades em todo o país registraram 12.155 investigações de homicídios, um aumento de 31% em relação a igual período do ano passado.

Pena Nieto gastou boa parte do último ano respondendo à linha dura do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o México e a migração. “Não aceitaremos nada que vá contra a nossa dignidade como nação”, disse o presidente do México. Ele também enviou seus cumprimentos aos filhos de migrantes – principalmente mexicanos – que foram levados para os Estados Unidos quando eram menores de idade e receberam permissão temporária para ficar sob uma ordem executiva da era Obama que Trump pode mudar ou rescindir.