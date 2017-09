México: Mortos decorrentes de terremotos chegam a pelo menos 90

Autoridades do México informam que pelo menos 90 pessoas morreram em decorrência do terremoto que atingiu a parte sul do país.

O governador do estado de Oaxaca, Alejandro Murat, disse neste domingo que 71 pessoas morreram em seu estado. Pelo menos 19 são mortos em dois estados vizinhos.

O governo do México está distribuindo comida para sobreviventes. Algumas pessoas continuaram a dormir na parte de fora de suas residências, com medo de outros temores. Tremores secundários continuam ocorrendo, incluindo uma de magnitude 5,2 no início da manhã.