México: funcionário de consulado dos EUA fica ferido após ataque de atirador

A polícia mexicana está procurando por atiradores que abriram fogo contra um funcionário do consulado dos EUA na cidade de Guadalajara. O Ministério Público disse que o oficial foi ferido.

Câmeras de segurança mostram o atirador seguindo o funcionário até uma garagem de estacionamento. O funcionário, cujo nome não foi divulgado, estava vestindo uma bermuda. O atacante não parece tentar aproximar-se do funcionário.

Em vez disso, o atirador espera que ele saia da garagem de estacionamento e dispara contra os vidros dianteiros do carro. O consulado declarou em suas redes sociais que o FBI está oferecendo uma recompensa de US$ 20.000 por informações sobre o atirador. Fonte: Associated Press